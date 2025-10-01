DoorDash introduce un adorabile robot autonomo per consegnare i tuoi oggetti

HQ

Preparati a condividere le strade con i robot che consegnano articoli a consumatori disperati. DoorDash ha presentato una nuova macchina autonoma che mira ad accelerare il commercio locale navigando su strade, marciapiedi e piste ciclabili.

È noto come Dot, e per quanto riguarda cosa aspettarsi da questa macchina, il co-fondatore e capo di DoorDash Labs Stanley Tang, spiega in un comunicato stampa quanto segue:

"Non sempre c'è bisogno di un'auto a grandezza naturale per consegnare un tubetto di dentifricio o una confezione di pannolini. Questa è l'intuizione alla base di Dot. La svolta non è stata solo quella di renderla autonoma, ma anche di renderla affidabile ed efficiente per soddisfare le esigenze delle imprese e dei consumatori locali. Dot è costruito appositamente per i milioni di consegne che facilitiamo ogni giorno. È abbastanza piccolo da navigare su porte e vialetti, abbastanza veloce da mantenere la qualità del cibo e abbastanza intelligente da ottimizzare i migliori percorsi per la consegna. Ogni decisione di progettazione, dalle dimensioni compatte alla velocità e alla suite di sensori, è nata dall'analisi di miliardi di consegne sulla nostra piattaforma globale e dalla comprensione di ciò che sposta effettivamente l'ago della bilancia per commercianti e consumatori".

Il Dot non diventerà una caratteristica comune nelle città di tutto il mondo da un giorno all'altro. Inizierà prima con un programma di accesso anticipato a Tempe e Mesa in Arizona, ma supponendo che vada secondoDoorDash i piani, spera che ilDot diventi parte dell '"ecosistema di consegna più completo del mondo".

