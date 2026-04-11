Dopo 15 anni a Hollywood, Joel Kinnaman trova il suo svedese un po' arrugginito

Non è insolito che attori stranieri interpretino ruoli americani nei film hollywoodiani. Più spesso coinvolge attori britannici che devono adattare il loro accento britannico per suonare più americani, ma ci sono anche molti attori provenienti da altri paesi, tra cui la star svedese Joel Kinnaman, noto per i suoi ruoli in The Killing, Robocop e The Suicide Squad, tra gli altri.

Prima che la sua carriera hollywoodiana decollasse, recitò in diverse produzioni svedesi, anche se ora è raro poiché la sua carriera internazionale meglio retribuita sta andando molto bene. L'anno scorso, però, è tornato alle sue radici girando la serie TV norvegese Jo Nesbø's Detective Hole. Ma apparentemente non è stato del tutto facile, come dice Kinnaman in un'intervista a Screenrant che, dopo tanto tempo, ha in qualche modo perso le sue competenze linguistiche svedesi:

"Sì, per me è stato... sai, sono arrivato negli Stati Uniti circa 15 anni fa, intorno al 2010. Ho iniziato a lavorare qui e da allora non ho fatto nulla a casa. Quindi sì, è stato psichedelico, e a metà ero un po' deluso con me stesso. Quando mi sono trasferito negli Stati Uniti - mio padre è americano - l'inglese è sempre stato un linguaggio emotivo per me. A volte, quando impari una seconda lingua, è difficile essere emotivi in quella lingua, ma io non ho avuto quel problema. Eppure, il dialettetto... si trattava di cercare di sembrare americano.

Quando vedevo un testo in svedese, vedevo automaticamente tre o quattro modi di dirlo, come ritmizzare la lingua. Ero molto più creativo in svedese quando vedevo un testo. Ma in inglese, si trattava più di farlo bene, di farlo sembrare americano. Col passare degli anni, però, ho scoperto di aver acquisito anche in inglese quella capacità - di poter trovare lo stesso livello di creatività."

HQ

Ma mentre padroneggiava l'inglese americano in questo modo naturale, la sua lingua madre ne subì un po' di colpo. Kinnaman spiega:

"E quando sono tornato a girare questo in svedese, ho capito che ho un altro equipaggiamento in svedese che non uso da 15 anni. Quindi è stato un momento un po' un aha per me - devo fare cose in svedese, in Svezia, regolarmente."

Detective Hole di Jo Nesbø è stato presentato in anteprima due settimane fa su Netflix e ha ricevuto ascolti costantemente alti secondo Rotten Tomatoes, con il 94% da parte dei critici cinematografici e il 74% dal pubblico. Vale la pena darlo un'occhiata se hai voglia di un poliziesco hard-boiled - e di vedere l'attore svedese Joel Kinnaman faticare con la lingua svedese.