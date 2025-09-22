Dopo aver fatto una passeggiata con Minabo e Bambas!, ora ci ritaglieremo una nuova vita nell'affascinante Cutout Village

Devilish Games è uno degli studi più originali dell'attuale scena spagnola di sviluppo di videogiochi. I loro simulatori di camminare e "capire la vita" Bambas! e Minabo: A Walk Through Life hanno avuto un discreto successo, ma ora il team ci sorprende con un'altra premessa tanto sorprendente quanto interessante: Cutout Village, un gioco sul ritaglio e la ricostruzione di un villaggio con monigots di carta.

L'ispirazione per il gioco viene dai numerosi villaggi nelle zone rurali della Spagna che sono rimasti senza popolazione e rischiano di scomparire per sempre, così come dalle sfide sociali che il paese dovrà affrontare in futuro per rivitalizzare alcune regioni in modo sostenibile. La premessa del gioco è quella di accompagnare due giovani che si trasferiscono in uno di questi villaggi, e che decidono di ricostruire e recuperare le loro usanze costruendo nuovi edifici. Con un design a più livelli, le risorse limitate dovranno essere ben gestite per fornire i servizi e le opportunità necessarie agli abitanti.

Cutout Village uscirà nel 2026 su PC, PlayStation, Xbox e Nintendo Switch e puoi guardare il trailer qui sotto.