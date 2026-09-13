Dopo che il timer di The Blood of Dawnwalker viene rimosso, un modder ha dato a Star Wars Zero Company lo stesso trattamento

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A quanto pare, molti giocatori non gradiscono l'idea di avere il gameplay legato a un timer. Anche se sono componenti chiave di giochi come The Blood of Dawnwalker e Star Wars Zero Company, significano anche che sicuramente non vedrai tutto alla prima partita, e alcuni contenuti secondari rimarranno un mistero per te a meno che non carichi un altro salvataggio.

Il modder Caites (lo stesso modder che ha fatto la mod The Blood of Dawnwalker) ha risolto questo problema. Con la mod Mission and Campaign Time Control per Star Wars Zero Company, non solo puoi completare tutte le missioni disponibili entro un ciclo, ma puoi anche vincere missioni istantaneamente con la pressione di un pulsante.

Questo toglie praticamente gran parte del nucleo del gioco, specialmente il pulsante di auto-vincita, ma è più pensato per chi vuole rigiocare il gioco senza dover affrontare le ore più lente e iniziali in cui si impara molto. Già la mod ha accumulato molti download, che si contano migliaia, quindi è chiaro che finché Bit Reactor non aggiungerà una sorta di post-gioco o New Game Plus, è così che alcune persone andranno avanti nella loro seconda partita.