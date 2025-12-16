Dopo che un incendio ha distrutto il loro stadio, il club finlandese FC Haka riceve sostegno anche dai suoi "peggiori rivali"

HQ

La settimana scorsa, uno stadio di calcio in Finlandia è stato travolto da un incendio. Una tribuna e parte del campo furono distrutte, lasciando la struttura inutilizzabile. Era lo stadio Tehtaan kenttä, per il FC Haka, un club nel piccolo villaggio di Valkeakoski, con una popolazione di circa 21.000 abitanti, ma che è riuscito a vincere il campionato finlandese con nove squadre e la coppa finlandese 12 volte (anche se le vittorie più recenti risalivano rispettivamente al 2004 e al 2005).

L'incendio, come ha scoperto la polizia, è stato iniziato da tre adolescenti sotto i 15 anni e si è verificato due mesi dopo che il club era retrocesso in Veikkausliiga, ovvero seconda divisione. L'incendio ha messo ulteriore pressione finanziaria sul club in difficoltà, ma Marko Laaksonen, presidente del club, è sollevato nel vedere che hanno ricevuto sostegno da tutta la comunità calcistica finlandese, persino da club rivali.

"L'intera comunità calcistica finlandese ci sta sostenendo in un modo che non avremmo mai potuto immaginare", ha detto Laaksonen a The Athletic. "Siamo molto devastati. È così tragico vedere il proprio stadio bruciare, ma quando abbiamo sentito e visto tutto il sostegno della comunità più ampia intorno a noi, questo dà anche speranza."

Il club ha lanciato una campagna di raccolta fondi e altri club e giocatori finlandesi li stanno sostenendo. Ad esempio, alcuni giocatori finlandesi, inclusi quelli che giocano all'estero, stanno inviando maglie autografate che il club venderà per raccogliere qualche fondo. Tra questi ci sono l'ex attaccante del Bayer Leverkusen Joel Pohjanpalo e l'ex portiere del Fulham Jesse Joronen.

Anche i club rivali: "I nostri peggiori rivali e quelli con cui gareggiamo, ci sostengono e ci mandano maglie da vendere, o gestiscono qualsiasi altro modo per usarle nella nostra raccolta fondi per rimettere in carreggiata il club". Uno di questi è Kuopion Palloseura (KuPS), che compete nella UEFA Conference League, e il cui CEO Tomi Erola ha detto che "è molto triste per la nostra comunità" e, nonostante la rivalità sportiva, conosce molto bene il loro staff.

Secondo incendio nel calcio finlandese in un anno

Questa è la seconda volta che lo stadio di Haka subisce un incendio: un episodio simile accadde nel 1994. E lo scorso anno, un altro club calcistico finlandese di alto livello, l'IF Gnistan, ha subito un incendio che ha distrutto la tribuna principale, gli spogliatoi e altre strutture.

"Quei 90 minuti in cui ci affrontiamo sul campo, siamo nemici. Ma fuori dai giochi, stiamo tirando la stessa corda e siamo uniti per il calcio finlandese", ha detto il rappresentante dei tifosi dell'Haka Mikko Aaltonen. "Sono piuttosto orgoglioso di quello che sta succedendo in Finlandia e nella comunità calcistica finlandese".