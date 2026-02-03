Dopo cinque anni di Early Access e oltre 25 milioni di copie vendute, Phasmophobia sarà finalmente lanciato nella 1.0 nel 2026

HQ

Ci sono alcuni giochi indie che esistono e esplodono oltre ogni immaginazione più sfrenata. Un esempio è Phasmophobia di Kinetic Games, un'esperienza di caccia soprannaturale che, nei più di cinque anni in cui è disponibile come titolo in Early Access, ha venduto più di 25 milioni di copie. Sì, non è nemmeno tecnicamente 'completo' eppure ha venduto più copie di quante la maggior parte dei giochi possa mai sognare.

Ma chiaramente la fine della strada per lo sviluppo del gioco si avvicina, dato che in una recente roadmap è stato confermato che Phasmophobia raggiungerà finalmente lo stato 1.0 nel 2026. Questo coinciderà con una grande rivisitazione horror del gioco e un enorme aggiornamento della lore, che è più che sufficiente per essere entusiasti, a parte tutti gli altri grandi piani che Kinetic ha per il gioco nel 2026.

Per prima cosa, ci sarà una revisione del personaggio giocante, oltre a un aggiornamento del motore Unity 6 e anche della sua rete. Possiamo aspettarci una rielaborazione delle mappe di Fanglewood e Willow, oltre all'inclusione di una mappa completamente nuova, oltre al ritorno di eventi tra cui Cursed Hollow, Crimson Eye e Winters Jest, e un evento nuovo e non annunciato aggiunto a questo. Se per caso non ti ha fatto scorrere le idee, ci sono persino piani per lanciare il gioco anche su Nintendo Switch 2 nel 2026.

Non abbiamo ancora date precise per nessuno di questi arrivi, ma è comunque un anno molto impressionante per un gioco che continua a rivelarsi un enorme successo.