Dopo cinque mesi di sobrietà, Cliff Bleszinski sembra di nuovo interessato allo sviluppo di videogiochi

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Dopo aver lasciato Epic Games nel 2012, il creatore di Gears of War, Cliff Bleszinski, ha pubblicato Lawbreakers nel 2017. Purtroppo, non andò molto bene, il che portò alla chiusura del suo studio, Boss Key Productions. Da allora, è stato coinvolto in molti altri progetti al di fuori dell'industria videoludica e ha regolarmente dichiarato di non avere alcun interesse a tornare.

In una recente intervista molto pubblicizzata con Brian Crecente, Bleszinski ha detto che il suo ego era in parte responsabile del flop, ma lo erano anche i problemi con l'alcol. Ha detto, tra le altre cose, che "la trilogia di Gears of War è stata sviluppata in gran parte con la sbornia da me", e si definì "un alcolista funzionante." Da allora ha smesso di bere, e durante il fine settimana ha scritto su X che è "sobrio da 5 mesi."

E questo è qualcosa che apparentemente gli dà molto più tempo e energia libera, perché nello stesso post ha scritto anche: "Con tutto questo nuovo tempo forse riuscirò a fare un nuovo videogioco."

Probabilmente non dovremmo illuderci troppo, visto che non era certo un annuncio ufficiale. Ma Blenszinski è una persona interessante che ha creato giochi fantastici, e il fatto che ora abbia appena aperto la porta al mondo dei videogiochi invece di tenerla completamente chiusa, come chiaramente faceva prima, è incoraggiante.