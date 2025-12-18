Dopo essere stata criticata per l'uso dell'IA, Larian è ora sotto critica per presunti processi di assunzione poco esperti

HQ

Sembra che le dighe si siano aperte per critiche verso lo sviluppatore Baldur's Gate III Larian Studios. Dopo alcuni commenti sull'IA da parte del CEO Swen Vincke che sembrano essere stati esagerati, ora l'ex beniamino dei videogiochi viene criticato per altre presunte cattive pratiche, inclusi processi di assunzione furtivi per l'ingresso di scrittori nello studio.

Come riportato e compilato da TheGamer, i designer narrativi e gli autori di videogiochi hanno condiviso le loro esperienze di candidatura per Larian. Un thread su Bluesky contiene la maggior parte delle informazioni, con lo scrittore Bruno Dias che afferma: "Il pessimo processo di selezione di Larian è un segreto di Pulcinella nel settore."

"Mi hanno fatto fare 12 interviste. Poi mi hanno rifiutato basandomi sul mio curriculum," ha commentato la sviluppatrice Gwen C. Katz. "Non sono sicura che troveranno mai qualcuno a questo punto," aggiunse la scrittrice Kate Gray. "Devono aver intervistato praticamente ogni singolo scrittore che non conosce già il loro processo."

La designer narrativa Stella Sacco ha detto che doveva fornire un esempio di scrittura in uno stato giocabile, e non le era stato detto dove avrebbe lavorato se avesse ottenuto il lavoro. "Hanno detto che avrei lavorato in uno dei loro studi in tutto il mondo, ma che avrebbero deciso quale più tardi," ha scritto. "Ho pensato 'Ehi, sono trans e alcune di quelle location potrebbero non essere adatte a me', e loro hanno detto 'Beh, non è possibile dirti quale di queste cose in anticipo'."

Non c'è ancora un commento ufficiale da parte di Larian, ma sembra che alcuni ora si sentano più a loro agio nel parlare apertamente dei presunti difetti in uno dei nomi più amati di recente nel mondo dei videogiochi.