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Dopo essere stata messa in liquidazione giudiziaria, Supamonks ' Absolum team è stato assegnato a un'altra organizzazione

Il lavoro sul gioco, sull'IP e sulla serie animata pianificata continua nonostante questo intoppo.

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Recentemente è emerso che lo sviluppatore Supamonks, noto per la co-produzione Absolum, è stato costretto a una liquidazione giudiziaria dal Tribunale Commerciale di Créteil in Francia, secondo Pappers.fr. La ragione di questa mossa non è ancora stata chiaramente chiara, ma ha sollevato alcune domande riguardo al futuro del gioco e agli sviluppatori che lo hanno reso reale.

Ora, rivolto ai social media, il team Absolum ha condiviso un aggiornamento che rivela che lo staff dei Supamonks che ha contribuito a realizzare il gioco, in particolare gli elementi di animazione e grafica, è stato assegnato a un'altra organizzazione affinché possano continuare a lavorare su Absolum, l'IP più ampio e la serie animata, nonostante la liquidazione giudiziaria.

La dichiarazione spiega: "Negli ultimi giorni abbiamo ricevuto molti messaggi di sostegno e domande sul futuro di Absolum.

"Vogliamo rassicurare la comunità che il team Absolum dei Supamonks è stato assegnato a un'altra organizzazione per continuare a lavorare sul progetto, sul gioco, sull'IP e sulla serie animata."

Secondo le norme giudiziarie, è entrata in vigore il 24 giugno e, considerando che gli sviluppatori vengono trasferiti in un'altra organizzazione, bisogna presumere che Supamonks si trovi in una situazione piuttosto difficile e impegnativa, con movimenti limitati. Non è chiaro nemmeno dove siano stati trasferiti gli sviluppatori, il che significa che potrebbe essere il co-sviluppatore di Absolum, Guard Crush Games.

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