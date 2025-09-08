Dopo gli US Open, cosa c'è in serbo per Carlos Alcaraz e Jannik Sinner: quando potrebbero scontrarsi di nuovo?

HQ

Carlos Alcaraz ha riconquistato il numero 1 del mondo di tennis contro Jannik Sinner ieri sera alla finale degli US Open, in una prestazione dominante (che, curiosamente, ha quasi rispecchiato il punteggio della vittoria di Nadal del 2013 su Djokovic agli US Open).

Tra i due, hanno vinto tutti e otto i Grandi Slam dal 2024 al 2025 (vincendone due ogni anno). La stagione però non è ancora finita, e ci sono ancora tanti punti da contendere... principalmente da Sinner per difendersi dal Masters di Shanghai (1.000) e dalle finali ATP (1.500).

A settembre, Alcaraz ha confermato la sua partecipazione alla Laver Cup, il fine settimana del 19 e 21 settembre, come parte del Team Europe (con Zverev, Rune, Ruud, Mensik e Cobolli) contro il Team World. Sinner non ha confermato la sua partecipazione a questo torneo, che è sanzionato dall'ATP ma non conta per la classifica ATP.

Mentre sono soggetti a cambiamenti, Sinner e Alcaraz sono invitati ad apparire nei seguenti eventi:



Japan Open (serie 500): 24-30 settembre (solo Alcaraz, potrebbe vincere 500 nuovi punti)



China Open (ATP 500): 25 settembre-1 ottobre (solo Sinner, potrebbe vincere i 500 punti che Alcaraz perderà)



Shanghai Masters (Masters 1.000): 1-12 ottobre (Sinner difende 1000 punti, Alcaraz difende 200 punti)



Masters di Parigi (Masters 1.000): 27 ottobre-2 novembre (Alcaraz difende 100 punti, Sinner non difende punti)



ATP Finals (del valore di 1.500 punti ATP): 9-16 novembre (Sinner difende 1500 punti, Alcaraz difende 200 punti)



Finali di Coppa Davis: 18-23 novembre (Italia qualificata, Spagna deve ancora qualificarsi a settembre)



Certo, la loro partecipazione è soggetta a modifiche, ma insomma bisognerà aspettare circa due settimane per vederli di nuovo in una competizione, ma non nella stessa (Alcaraz dovrebbe partecipare in Giappone, Sinner in Cina). Come teste di serie n. 1 e 2, potrebbero scontrarsi alla finale del Masters di Shanghai il 12 ottobre...