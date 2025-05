Dopo il giro di vite su piattaforme come Pornhub, l'Ofcom indaga su altri due servizi porno

HQ

Le ultime notizie sul Regno Unito . A seguito del recente giro di vite su piattaforme come Pornhub per conformarsi alle nuove regole di verifica dell'età, l'Ofcom ha aperto indagini su due piattaforme per adulti (Scoreland.com e Undress.cc) per presunta mancata attuazione delle misure di verifica dell'età richieste ai sensi dell'Online Safety Act.

L'indagine prende di mira Scoreland.com, un sito di proprietà di Score Group con sede in Florida, e Undress.cc, un sito di proprietà di Itai Tech Ltd con sede a Norwich. L'autorità di regolamentazione afferma che entrambi i servizi non sono riusciti a garantire che ai minori sia effettivamente impedito l'accesso a contenuti espliciti. Vuoi saperne di più? Puoi farlo leggendo l'annuncio ufficiale qui.