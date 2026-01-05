Dopo il Venezuela, Trump afferma che Cuba è "pronta a cadere"

HQ

Fresco dall'intervento più diretto in America Latina dalla invasione di Panama nel 1989, il presidente Donald Trump ha rivolto la sua attenzione a Cuba, dichiarando che l'isola comunista sembra "pronta a cadere." Parlando a bordo dell'Air Force One, Trump ha suggerito che la sopravvivenza dell'Avana dipende da tempo dal petrolio venezuelano, e che il crollo improvviso di quella ancora di salvezza potrebbe spingere Cuba in crisi senza la necessità di un'azione militare diretta degli Stati Uniti.

Per decenni, il Venezuela è stato il più importante alleato politico ed economico di Cuba, fornendo petrolio sovvenzionato che manteneva in funzione la rete elettrica dell'isola e generava denaro per cibo e medicine. Con Maduro ora rimosso dal potere, quell'accordo è a rischio. La perdita del sostegno venezuelano arriva nel momento peggiore possibile per Cuba, che già sta affrontando carenze, blackout e crescente frustrazione pubblica.

I commenti di Trump hanno alimentato le speculazioni secondo cui la sua amministrazione, composta da storici sostenitori di Cuba, possa cercare di accelerare il cambiamento politico all'Avana. Il Segretario di Stato Marco Rubio ha ripetutamente sostenuto che indebolire il Venezuela destabilizzerebbe inevitabilmente Cuba, e alcuni a Washington credono che l'economia dell'isola possa crollare sotto la crescente pressione. Tuttavia, Trump ha adottato un tono sicuro, suggerendo che gli eventi potrebbero svolgersi da soli: "Sembra che stia andando a succedere", ha detto.