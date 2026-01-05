Dopo il Venezuela, Trump propone un'azione militare contro la Colombia e Gustavo Petro: "È un uomo malato"

HQ

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump domenica ha suggerito la possibilità di un'azione militare contro la Colombia, aumentando drasticamente le tensioni nella regione pochi giorni dopo che gli Stati Uniti avevano effettuato l'intervento più diretto in America Latina dall'invasione di Panama nel 1989. Parlando con i giornalisti a bordo dell'Air Force One, Trump ha detto che un'operazione militare contro la Colombia "mi sembra una buona idea", commenti che hanno suscitato una risposta immediata e arrabbiata da parte di Bogotá.

Le dichiarazioni di Trump sembravano rivolte al presidente colombiano Gustavo Petro, che accusava di presiedere a un paese profondamente coinvolto nella produzione e nel traffico di cocaina. "Anche la Colombia è molto malata, governata da un uomo malato, a cui piace produrre cocaina e venderla agli Stati Uniti," ha detto Trump, aggiungendo che tale attività non sarebbe durata "molto a lungo." I commenti sono seguiti a domande sul fatto che Washington possa espandere il suo recente uso della forza nella regione oltre il Venezuela.

Il governo colombiano ha rapidamente respinto le dichiarazioni, definendole una minaccia inaccettabile contro un leader democraticamente eletto. In una dichiarazione a tarda notte, il Ministero degli Esteri colombiano ha affermato che le parole di Trump equivalevano a "un'ingerenza indebita negli affari interni del paese" e violavano i principi fondamentali del diritto internazionale. I funzionari hanno sottolineato che la Colombia rimane una nazione sovrana e un partner di lunga data degli Stati Uniti, nonostante le divergenze con Washington.