Dopo il Venezuela, Trump riaccende le preoccupazioni in Danimarca: "Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia"

Gli attacchi statunitensi in Venezuela e la successiva cattura del presidente Nicolás Maduro hanno riacceso le preoccupazioni in Europa sul fatto che Trump possa puntare la Groenlandia a postare la prossima volta.

Poche ore dopo l'operazione in Sud America, figure di spicco legate al movimento MAGA di Trump hanno iniziato a speculare apertamente online sul ricco territorio danese ricco di minerali, allarmando i funzionari di Copenaghen e Nuuk.

La controversia è stata scatenata da un post su X della podcaster di destra Katie Miller, moglie di Stephen Miller, vice capo di gabinetto di Trump per le politiche. Miller ha condiviso un'immagine della Groenlandia avvolta con la bandiera americana con la didascalia "PRESTO."

Il messaggio è rapidamente diventato virale, amplificando preoccupazioni di lunga data riguardo alle ripetute espressioni di interesse di Trump nell'acquisizione del territorio artico. Lo stesso Trump ha detto a The Atlantic domenica: "Abbiamo assolutamente bisogno della Groenlandia."

La primo ministro danese, Mette Frederiksen, ha risposto con fermezza, esortando Trump a smettere di minacciare l'annessione. "Non ha assolutamente senso parlare del bisogno degli Stati Uniti di prendere il controllo della Groenlandia," ha detto. "Gli Stati Uniti non hanno il diritto di annettere nessuno dei tre paesi del regno danese."

Anche il primo ministro groenlandese, Jens-Frederik Nielsen, ha condannato il post definendolo "irrispettoso", sottolineando che "non c'era motivo né di panico né di preoccupazione", aggiungendo: "Il nostro paese non è in vendita, e il nostro futuro non è deciso dai post sui social media."

In una risposta più misurata, l'ambasciatore danese a Washington, Jesper Møller Sørensen, ha ripubblicato l'immagine di Miller insieme a quello che ha definito un "amichevole promemoria" dei stretti legami di difesa tra i due paesi. Sottolineando la cooperazione della NATO nell'Artico, ha sottolineato l'aumento della spesa per la difesa della Danimarca e ha detto che Copenaghen si aspetta "pieno rispetto per l'integrità territoriale del Regno di Danimarca."