Dopo il Venezuela, Trump sul Messico: "I cartelli stanno governando il Messico" e "dobbiamo fare qualcosa"

Pochi giorni dopo l'operazione statunitense che portò alla cattura di Nicolás Maduro, Donald Trump ha intensificato la sua retorica verso il Messico, accusando i cartelli della droga di controllare efficacemente il paese e affermando che la presidente Claudia Sheinbaum ha paura di affrontarli. Parlando con i giornalisti a bordo di Air Force One, Trump ha detto che il Messico è diventato un importante tramite per l'ingresso di narcotici negli Stati Uniti e ha avvertito che Washington potrebbe essere costretta ad agire se la situazione non dovesse cambiare.

Trump ha detto di aver ripetutamente offerto a Sheinbaum assistenza militare diretta degli Stati Uniti per combattere la criminalità organizzata, incluso il dispiegamento di truppe su suolo messicano, proposte che secondo lui il leader messicano ha costantemente rifiutato. Descrivendo Sheinbaum come "una persona straordinaria", Trump sosteneva che la sua riluttanza derivava dalla paura del potere dei cartelli. "Sono molto forti," ha detto, aggiungendo senza mezzi termini: "Non è bello dirlo, ma i cartelli governano il Messico."

I commenti segnano una forte intensificazione della lunga campagna di pressione di Trump sul Messico riguardo al traffico di droga, in particolare fentanyl, che ha causato un record di morti per overdose negli Stati Uniti. Trump ha insistito che il Messico è in grado di affrontare il problema da solo, ma ha affermato di non averlo fatto, lasciando a Washington poca scelta se non considerare un'azione unilaterale. "Ci piacerebbe che il Messico se ne occupasse", ha detto. "Ma dobbiamo fare qualcosa."