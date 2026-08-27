Dopo le proteste dei tifosi, gli US Open danno a Stan Wawrinka una meritata wildcard: il suo ultimo Grande Slam

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La stagione d'addio di Stan Wawrinka in tennis lo ha portato agli Australian Open, al Roland Garros e a Wimbledon con le wild card. Inizialmente sembrava che il 41enne svizzero, attualmente numero 127 al mondo, avrebbe saltato gli US Open, poiché era assente dalle prime wild card assegnate per l'ultimo Grande Slam dell'anno. Tuttavia, dopo le proteste dei tifosi, gli US Open gli ha concesso una wildcard per quella che sarà la sua ultima partecipazione al Grande Slam.

"Grazie, New York. Grazie, US Open. Grazie a ogni singolo fan che mi ha sostenuto, spinto, creduto in me e condiviso tutte queste emozioni con me negli anni. Per sempre grato. Per sempre New York", ha scritto Wawrinka.

Stan Wawrinka ha vinto gli US Open nel 2016, battendo Novak Djokovic dopo una finale in quattro set, e complessivamente ha un record di 46-16 nel tabellone principale in 18 presenze nel torneo dal 2005, raggiungendo le semifinali due volte nel 2013 e 2015 e i quarti di finale altre tre, l'ultima nel 2019. Ha saltato gli US Open lo scorso anno a causa di infortuni ricorrenti.

"Quando sono arrivato a New York da un piccolo villaggio agricolo in Svizzera, tutto sembrava troppo grande. La città. Il rumore. L'energia. La folla. Le luci. Ma anno dopo anno New York è diventata lentamente uno dei miei posti preferiti al mondo."

"Questa città mi ha sfidato. Mi ha spinto. Ha fatto emergere qualcosa in me che pochi posti potrebbero mai fare. Ho provato alcune delle emozioni più forti della mia carriera qui. Le battaglie, le notti a tarda, l'atmosfera incredibile, l'amore del pubblico... ricordi che mi accompagneranno per sempre. Vincere gli US Open, nella città che non dorme mai, sarà per sempre uno dei momenti più grandi della mia vita".