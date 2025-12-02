Dopo mesi di aspri combattimenti, la Russia rivendica la conquista di Pokrovsk nell'Ucraina orientale

HQ

La Russia afferma che le sue forze hanno preso il pieno controllo di Pokrovsk, un ex centro logistico ucraino nella regione di Donetsk, dopo mesi di duri combattimenti.

Il presidente Vladimir Putin ha definito l'avanzata un passo "importante" durante un briefing con i comandanti militari, affermando che supporterebbe obiettivi più ampi nella campagna durata quasi quattro anni.

Pokrovsk (conosciuta con il suo nome sovietico Krasnoarmeysk) è sotto intenso assalto dalla metà del 2024.

I media statali russi hanno pubblicato immagini di truppe che issano una bandiera nella città danneggiata, anche se l'Ucraina non ha ammesso di aver perso il controllo.

Se confermato...

Se confermata, la caduta della città darebbe a Mosca un nuovo punto di partenza per spingersi verso Kramatorsk e Sloviansk, le due più grandi città ucraine di Donetsk.

Gli analisti in Russia affermano che questa mossa potrebbe anche rafforzare la posizione di Mosca in vista della ripresa dei colloqui diplomatici.

I comandanti russi hanno detto a Putin che le "operazioni di bonifica" continuano intorno a Pokrovsk e nella vicina Myrnohrad, dove sostengono che le truppe ucraine siano accerchiate.

Hanno inoltre detto che le forze russe stanno avanzando lungo diversi settori della linea del fronte, incluso Vovchansk a Kharkiv, una affermazione che l'Ucraina non ha confermato.