Dopo mesi di sfortuna, i Dallas Mavericks sono incredibilmente fortunati nel draft NBA

I Dallas Mavericks hanno finalmente un motivo per sorridere. Il finalista NBA dell'anno scorso non è nemmeno arrivato ai playoff in questa stagione, e sembrava essere stato colpito da una maledizione dopo aver venduto il suo caro giocatore Luka Doncic, con una serie infinita di infortuni e cattivi risultati. Tuttavia, in cambio, il destino li ha premiati con una rarissima foto n. 1 per il draft NBA del mese prossimo.

I Dallas Mavericks avevano solo l'1,8% di probabilità alla lotteria. Tuttavia, avranno la prima scelta assoluta nel Draft NBA 2025, che si terrà il 25 e 26 giugno al Barclays Center di Brooklyn. Gli statistici dell'NBA hanno già scoperto che i Dallas Mavericks che vincono la Draft Lottery quest'anno sono la squadra con la quarta più bassa probabilità di vincere la Lotteria da quando l'attuale sistema di estrazione è stato istituito nel 1985. In confronto, altre squadre come Utah Jazz o Charlotte Hornets avevano una quota del 14%. Il vincitore con la quota più bassa della storia è stato Orlando Magic nel 1993 (1.52).

Questa è un'ottima notizia per i Dallas Mavericks e un sollievo per il General Manager Nico Harrison, che si è guadagnato l'odio dei tifosi, ma ora sarà in grado di assicurarsi Cooper Flagg, ampiamente considerato il miglior prospetto dell'anno.

Cooper Flagg, 18 anni, ha giocato per i Duke Blue Devils, per la Duke University in North Carolina, portando la squadra del college alle Final Four. È stato nominato dall'Associated Press come giocatore nazionale dell'anno e potrebbe diventare un fenomeno per il futuro. E il suo futuro sembra attenderlo in Texas, insieme a Kyrie Irving e Anthony Davis.