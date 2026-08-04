Dopo Morbius, Madame Web e Kraven the Hunter, non sono più spin-off di Spider-Man in sviluppo su Sony

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Sembra che gli spin-off criticati di Spider-Man di Sony stiano finalmente per concludersi. Dopo averci regalato incredibili colpi critici e al botteghino come Morbius, Madame Web, Kraven il Cacciatore e altri, il capo Sony Tom Rothman sembra aver racchiuso l'idea di un universo che potesse coesistere insieme a Spider-Man MCU, senza mai far apparire Spider-Man.

Parlando con Variety, a Rothman è stato chiesto degli altri personaggi Marvel della Sony al di fuori di Spider-Man. Quando si tratta dei fallimenti di quei film, Rothman ha detto che tutto dipende dalla soddisfazione del pubblico.

"In definitiva, il pubblico non era abbastanza soddisfatto di loro. Se questa sia una valutazione corretta di quei film, chissà. Quello è ululare contro il vento. Il pubblico è il capo, e non hanno risposto. È così semplice," disse.

Quando gli è stato chiesto se il mondo Sony Marvel potesse tornare un giorno, Rothman sembrava al massimo incerto. "In questo momento non lo sappiamo. Non l'abbiamo mai vista come l''Universo Sony-Marvel'. Abbiamo valutato se ci fossero film validi da realizzare con altri personaggi. Al momento, non ce ne sono in sviluppo attivo."

Il successo travolgente di Spider-Man: Brand New Day al botteghino potrebbe ispirare Sony a tornare alle sue prospettive cinematografiche con il più ampio mondo di Spider-Man, ma al momento nulla è in sviluppo, dato che il pubblico ha dimostrato che non si presenterà a un film di Spider-Man senza Spidey. A meno che non sia Venom.