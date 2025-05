Dopo più di 20 anni, il Gruffalo è pronto per un grande ritorno

HQ

Per un po', il mondo dei libri per bambini è stato assolutamente dominato dal Gruffalo, poiché due libri nel giro di pochi anni hanno cementato la serie come una delle più popolari in tutto il mondo. Tuttavia, nonostante questo successo, l'autrice Julia Donaldson e l'illustratore Axel Scheffler hanno lasciato la serie a soli due libri, il che significa che sono passati più di 20 anni da quando la coppia ha ampliato la loro amata serie.

Ma questo è presto destinato a cambiare. L'editore Pan Macmillan ha rivelato che la coppia sta lavorando insieme a un terzo libro illustrato principale dopo il Gruffalo. Il titolo e la trama devono ancora essere annunciati, ma si dice che il libro debutterà nel settembre 2026, il che significa che saranno passati solo 22 anni tra questo e ilThe Gruffalo's Child 2004.

Parlando del ritorno al Gruffalo, Donaldson ha dichiarato: "In realtà ho avuto l'idea di base per la storia molto tempo fa, ma non riuscivo a pensare a come svilupparla. È stato solo quando la NLT, il cui lavoro mi ha molto colpito, ha usato i primi due libri come parte del loro programma Early Words Matter che sono stato spronato a tirare fuori la mia idea dall'armadio e vedere una volta per tutte se potevo trasformarla in una storia davvero soddisfacente. Con mia sorpresa, sono riuscito a fare proprio questo! Ovviamente sono stato felice quando Axel è salito a bordo, e lo sono ancora di più ora che ho visto i brillanti schizzi che ha già fatto per il nuovo libro. Spero davvero che i bambini - e anche gli adulti - apprezzeranno la nuova storia, perché so quanto possa essere meravigliosa l'esperienza della lettura condivisa".

Nel corso degli anni, la serie Gruffalo ha totalizzato più di 18,2 milioni di copie vendute, con l'accesso in 113 lingue e dialetti.

