Dopo problemi di accesso e avvio "inaccettabili", il CTO di Xbox promette "faremo meglio"

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Ieri, molti utenti Xbox si sono trovati incapaci di accedere ai propri account o di accedere ai giochi già scaricati. Questo ha colpito anche i giochi dello store Xbox e dei partner editoriali, che dipendono dai sistemi di lancio e dai controlli di diritto dalla piattaforma del team verde. Il blackout è durato circa 16 ore e, mentre Xbox comunicava con i giocatori che stava affrontando il problema, il servizio ha impiegato un po' di tempo per tornare alla normalità.

Il CTO di Xbox Scott Van Vliet ha definito questo "inaccettabile" in un nuovo lungo post su X/Twitter, dove ha detto che Xbox farà meglio per evitare questo tipo di interruzioni in futuro. "Nelle prossime settimane, sentirai parlare di più dei nostri servizi, della nostra piattaforma e del lavoro che stiamo facendo per migliorare Xbox. E questo inizia con un po' di trasparenza su questo incidente," ha scritto.

Van Vliet ha spiegato come si è verificato il problema, dicendo che tutto si riduceva a un servizio di licenze che Xbox usa, ma che non fa parte della piattaforma stessa. Quando questo ha iniziato a fallire, anche i login fallivano e hanno impedito a chi lanciava giochi di loro proprietà. Le squadre di reperibilità sono intervenute in soccorso per cercare di risolvere il problema il prima possibile, ma ci sono volute comunque ore per rimettere tutto online. Van Vliet sta ancora indagando sul problema, analizzando come "un servizio sia riuscito a ridurre così tanto, perché il recupero ha richiesto così tanto tempo e cosa cambiare affinché un singolo punto di guasto non possa rovinarti di nuovo la serata."

Va bene che Xbox si occupi di questo aspetto, ma è anche un chiaro promemoria che una libreria completamente digitale può sparire davanti ai tuoi occhi, anche se "possiedi" i giochi.