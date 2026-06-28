Dopo sei finali, Alejandro Davidovich Fokina è finalmente un vincitore del titolo ATP

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Alejandro Davidovich Fokina ha finalmente posto fine alla sua lunga attesa e ha conquistato il suo primo titolo ATP. Lo spagnolo di 27 anni, classificato fino al numero 14 del mondo nel novembre 2025, è rimasto il giocatore con il ranking più alto nella classifica ATP a non aver mai vinto un torneo, nonostante abbia raggiunto quattro finali lo scorso anno, inclusi tre tornei ATP 500, e abbia ottenuto tre punti di campionato contro Alex de Minaur al Washington Open.

Questa volta, dopo il recente cambio di allenatore dopo essere stato abbandonato nel mezzo del Roland Garros, la sua prima vittoria è arrivata in casa in Spagna, sui campi in erba del Mallorca Open, un torneo ATP 250, contro il ventiduenne Ethan Quinn, nella sua prima finale del circuito. Lo spagnolo ha preso il controllo della partita, vincendo 7-6(7-4), 6-3, battendo Grigor Dimitrov e Fabian Marozsán nei quarti di finale e semifinali.

Davidovich Fokina salirà di due posizioni nella classifica ATP, passando dal 25° al 23° posto, e continuerà a essere il secondo giocatore spagnolo più in classifica nel circuito ATP dietro ad Alcaraz. È ancora davanti a Rafa Jódar, ed è diventato il settimo giocatore spagnolo a vincere un titolo su erba a livello di tour nell'era Open (dal 1968).

Seguirà subito il successo giocando il primo turno a Wimbledon contro Juan Manuel Cerúndolo, alle 15:30 CEST, 14:30 BST: lo scorso anno ha raggiunto il terzo turno del Grande Slam a Londra.