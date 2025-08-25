Dopo un decennio di attività, Final Fantasy Brave Exvius chiuderà i suoi server il 31 ottobre

HQ

Tra un paio di mesi, un titolo di Final Fantasy scomparirà per sempre dalle nostre vite. State tranquilli, non sarà una perdita sconvolgente per noi giocatori che amiamo la serie. È solo l'ultimo chiodo nella bara di uno dei suoi titoli mobili più longevi. Si scopre che Square Enix ha deciso di porre fine a Final Fantasy Brave Exvius, il suo gioco di ruolo esclusivo per Android e iOS che esce dal 2015 e che ha attirato una certa attenzione qualche anno fa in Occidente quando abbiamo appreso che la cantante Katy Perry stava facendo alcune collaborazioni sporadiche in esso.

Dicevo prima che non avremmo notato un grande effetto dalla chiusura di questi server di gioco perché Final Fantasy Brave Exvius era in realtà attivo solo in Giappone. Il messaggio dell'editore recita quanto segue:

"【Avviso importante】.

Grazie mille per aver sempre giocato『Final Fantasy Brave Exvius 』.

Abbiamo deciso di terminare il servizio a partire dalle ore 12:00 di venerdì 31 ottobre 2025.

Ringraziamo sinceramente tutti voi che avete suonato con noi per così tanto tempo.

Fino alla fine, terremo la "Campagna del Gran Finale" in segno di gratitudine, e dopo la fine, anche se sarà limitata alle versioni Apple/Google, abbiamo in programma di distribuire un'edizione commemorativa.

Saremo felici che tu continui a godertelo fino alla fine".

Vi ricordate Final Fantasy Brave Exvius e pensate che Square Enix continuerà ad esplorare la serie con nuovi titoli JRPG mobile?