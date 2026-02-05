Dopo un inizio di stagione disastroso, Cloud9 New York pubblica l'intero roster della Call of Duty League

HQ

All'inizio di questa settimana, abbiamo riportato il vincitore del primo Major della stagione 2026 della Call of Duty League e di come una squadra piuttosto inaspettata si sia alzata per sollevare il trofeo. Sebbene ora siamo in un breve periodo di inattività prima dell'avvio di Major II tra un paio di settimane, un'organizzazione CDL sta usando questo periodo per lanciare una ricostruzione completa.

Sì, dopo un primo Major difficile, Cloud9 New York ha deciso di lasciare tutto il suo team e iniziare a lavorare per portare un roster completamente nuovo. Questo arriva dopo un primo turno di incontri in cui C9 NY ha chiuso 1-6 ed è stato eliminato dalla Major principale nella sua prima partita...

Per questo motivo, Marcus "Afro" Reid, Ben "Beans" McMellon, Reece "Vivid" Drost e Makenzie "Mack" Kelley sono stati tutti rilasciati dai loro contratti, e C9 deve ancora comunicare ai fan chi intende assumere come sostituti.

Sei sorpreso da questa decisione?