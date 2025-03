Dopo un ritardo significativo, farm simulator adventure Pixelshire è pronto per il rilascio a maggio su PC

Pensi che ci siano abbastanza titoli di simulazione di vita disponibili con avventure, relazioni, fattorie e uno stile accogliente e rilassato? Pensiamo di non averne abbastanza, motivo per cui non vediamo l'ora che venga rilasciato Pixelshire su PC tramite Steam l'8 maggio.

Il gioco è arrivato da molto tempo, con i piani di rilascio iniziali per il 2024. La premessa è che non ci saranno mai due Pixelshire giochi uguali, così come la progressione infinita nella personalizzazione della tua fattoria e dell'arredamento della tua casa. Dai un'occhiata alla descrizione di Kappa Games e Maximum Entertaiment:

"Pixelshire promette una personalizzazione senza fine in un mondo pixelato splendidamente dettagliato. Intraprendi avventure emozionanti ed esplora il vasto continente di Arcadia: attraversa paesaggi incantati, scopri tesori nascosti, lancia la tua lenza per la cattura perfetta, estrai minerali preziosi e scatena la tua creatività terraformando il mondo nel villaggio dei tuoi sogni. Con innumerevoli modi per modellare la terra e costruire la tua città, non ci saranno mai due villaggi uguali!"

Dai un'occhiata al trailer Pixelshire qui sotto. È stato anche confermato che il gioco arriverà su console Nintendo Switch e PS5 entro la fine dell'anno.