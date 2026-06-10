Dopo una notte di rivolte anti-immigrazione a Belfast, la famiglia della vittima chiede la fine dei disordini

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Dopo una notte di caos, violenza e distruzione a Belfast, innescata dai movimenti anti-immigrazione a seguito del brutale attacco a un uomo sudanese che ha tentato di uccidere un uomo lunedì sera, la famiglia della vittima ha chiesto che le proteste cessino. "Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare ostilità", ha dichiarato la famiglia in un comunicato.

Stephen Ogilvie, un uomo di 40 anni che lavora come tecnico di radiologia presso il Servizio Sanitario Nazionale, è stato aggredito lunedì da Hadi Alodid, un uomo sudanese di 30 anni, che ha tentato di decapitarlo. Persone vicine lo aiutarono e gli salvarono la vita, ma Ogilvie riportò comunque tagli al viso, al collo, alla schiena e perse l'occhio destro. L'aggressore è stato arrestato.

La notte seguente, gruppi organizzati di ultras hanno fatto irruzione in case e manicomi dove vivevano immigrati (o semplicemente persone appartenenti a minoranze etniche), incendiando case, auto, autobus, cassonetti e bloccando strade a Belfast e in altre città dell'Irlanda del Nord, causando un'altra crisi politica mentre gruppi di destra chiedevano una mobilitazione nazionale contro gli immigrati. Elon Musk contribuì a diffondere i movimenti e le proteste.

Questi eventi sono molto simili a quelli accaduti esattamente un anno fa, quando un presunto tentato stupro da parte di due adolescenti rumeni causò rivolte durate due settimane, lasciando 107 agenti di polizia feriti e 56 arrestate.

Dichiarazione della famiglia di Stephen Ogilvie riguardo alle proteste anti-immigrazione

Tra le reazioni pubbliche dei politici che chiedono calma, la famiglia di Ogilvie ha inviato mercoledì una dichiarazione (tramite Sky News) ringraziando la popolazione locale che ha aiutato Stephen e i servizi di emergenza, chiedendo ai media e al pubblico di concedere loro un po' di spazio, ma parlando anche delle "tensioni e delle discussioni sulle proteste che seguiranno questo incidente".

"Vogliamo chiarire che i disordini notturni non sono benvenuti, e la protesta pacifica è l'unica via d'uscita.

"Abbiamo molti migranti che danno un contributo profondamente prezioso al nostro paese, anche nel nostro sistema sanitario e nel settore dell'ospitalità, e dipendiamo da loro per far funzionare il nostro paese. Non vogliamo che questa terribile tragedia venga usata per dividere le persone o alimentare ostilità."