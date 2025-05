Dopo una stagione terribile, il capitolo di Sérgio Conceição al Milan è finito e João Félix se ne andrà

HQ

Il Milan ha subito una stagione disastrosa, essendo otto in Serie A, eliminato dal Feyenoord agli spareggi a eliminazione diretta, ma le speranze erano alte per una nuova vittoria in Coppa Italia, che sarebbe stata la prima in oltre 20 anni, per concludere la stagione con una nota positiva. Non era destino, e sono caduti 1-0 contro il Bologna, guadagnandosi il loro primo trofeo importante in 51 anni.

I rinforzi della squadra, come João Félix, non hanno funzionato come previsto, e ora si prevede che il giocatore portoghese, in prestito dal Chelsea, tornerà al club inglese a fine stagione, secondo Fabrizio Romano.

Inoltre, l'insider del calcio ha aggiunto che "il capitolo Sérgio Conceição" è finito. Era sempre stato nei piani, anche se il Milan aveva vinto la Coppa, ma ora è chiaro che il progetto guidato da Sergio Conceição, arrivato dal Porto dopo il licenziamento di Paulo Fonseca a dicembre, è stato un fallimento.

Ottavo in Serie A, il Milan potrebbe non qualificarsi nemmeno per la Conference League il prossimo anno, figuriamoci per la Champions League, un disonore per la seconda squadra con il maggior numero di Coppe dei Campioni dietro il Real Madrid. E il loro risultato in campionato è la loro peggior stagione in Serie A dal 2015 (sono stati campioni nel 2022 e secondi l'anno scorso).