Dopotutto Baldur's Gate 3 non arriverà su Switch 2

Le voci indicano complicazioni di licenza tra Hasbro e Wizards of the Coast, rendendo questa versione un po' più dolorosa, soprattutto perché Switch 2 sembra essere una scelta perfetta sulla carta.

Brutte notizie per chi sperava di giocare a Baldur's Gate 3 sull'ultima console portatile di Nintendo. Durante una sessione di domande e risposte su Reddit oggi, il boss di Larian Swen Vincke ha confermato che il celebre gioco di ruolo non arriverà su Switch 2 - anche se il team avrebbe voluto portarlo - semplicemente non era una loro decisione.

Vincke ha detto che:

"Ci sarebbe piaciuto, ma non era una nostra decisione."

Ovviamente è un po' un peccato, soprattutto perché l'hardware è abbastanza capace e la console supporta effettivamente l'input mouse grazie ai nuovi controller. In breve, almeno sulla carta, lo Switch 2 sarebbe stato perfetto per Baldur's Gate 3. Vincke non ha specificato il motivo per cui la conversione è stata interrotta, ma secondo voci è dovuto a problemi di licenza con i detentori della proprietà intellettuale Hasbro e Wizards of the Coast.

Vincke ha però menzionato che Larian prenderà in considerazione il rilascio del suo prossimo blockbuster fantasy - Divinity - per console. E il loro team tecnico dovrebbe aspettare con ansia la sfida, quando arriverà il momento.

Speravi di giocare a Baldur's Gate 3 su Switch 2?

