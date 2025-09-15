Dopotutto, la nuova Mercedes C63 AMG non sarà dotata di un V8

HQ

Mercedes ha deciso due anni fa di inserire l'iconico V8 AMG nel modello ad alte prestazioni C63 S, cosa che non è andata giù ai potenziali acquirenti. Le vendite sono crollate e Mercedes è stata costretta a fare una mossa, il "nuovo" quattro cilindri C63 (AMG) sarà ora sostituito, ma a quanto pare non sarà un ritorno all'ovvio V8, afferma Mattias Geisen della Mercedes, ma un ulteriore sviluppo del V6 che si trova nella CLE 53 AMG, che è un sei cilindri in linea da tre litri che genera 442 cavalli.

"Avremo alcune opzioni in cui avevamo un quattro cilindri, che sarà disponibile anche come sei cilindri in futuro. Potrebbe esserci o meno un ibrido, potrebbe essere puro ICE, forse. Vi faremo sapere quando saremo lì." Fonte