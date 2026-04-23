Doppia cattivo notizia per il Real Madrid: Eder Militão e Arda Güler si sono infortunati e salteranno il resto della stagione

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Il Real Madrid potrebbe non avere più opzioni per vincere la Liga, ma deve comunque chiudere la stagione al meglio delle sue capacità... e dovrà farlo senza due dei migliori giocatori: Arda Güler, che era migliorato notevolmente nel suo livello nelle ultime settimane, ed Éder Militão, che si era appena ripreso da un infortunio... solo per infortuniarsi di nuovo. Questa volta, per il resto della stagione.

Un giorno prima di una partita di Liga contro il Betis, il Real Madrid ha informato che entrambi i giocatori hanno subito infortuni, entrambi dello stesso tipo: a Militao è stata diagnosticata una lesione muscolare al bicipite femorale della gamba sinistra, mentre Guler ha subito un infortunio muscolare al bicipite femorale della gamba destra. Non infortuni troppo gravi, ma sufficienti a interrompere prematuramente le stagioni con il club.

Entrambi, tuttavia, si aspettavano di essere convocati per Turchia e Brasile per i Mondiali, che inizieranno l'11 giugno, ma gli allenatori effettueranno le loro liste finali entro la fine di maggio. A seconda dell'evoluzione, dovrebbero riprendersi in tempo per i Mondiali, ma sarà molto difficile giocare di nuovo per il Madrid in questa stagione... con Militao che si dice venga messo in mercato, a causa della sua incoerenza con gli infortuni.

Nel frattempo, i tifosi del Real Madrid sono intrattenuti dalla situazione tese tra l'allenatore Álvaro Arbeloa e il suo ex compagno Dani Carvajal.