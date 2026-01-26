Doppiatore del Master Chief: "Il capo veniva spinto nella direzione sbagliata in Halo 5"

HQ

La maggior parte delle persone concorda sul fatto che i titoli Halo di Bungie siano capolavori, ma quando 343 Industries (ora chiamata Halo Studios) ha preso il controllo, ha prima realizzato Halo 4, che ha ricevuto alcune critiche per i suoi nuovi nemici noiosi e per aver preso troppo in prestito da Call of Duty. Quando arrivò il momento di Halo 5: Guardians, tentarono nuovamente di rivitalizzare il concetto sostituendo, tra le altre cose, il Master Chief.

Invece hanno portato un nuovo guerriero spartano dal nulla, chiamato Locke, che improvvisamente ci si aspettava di tifare mentre dava la caccia al Master Chief, che invece era partito per le sue avventure. Ma il marketing era ambiguo, e a nessuno piaceva la nuova direzione. Uno dei critici fu Steve Downes, l'iconico doppiatore di Master Chief.

Durante il fine settimana, ha tenuto una sessione di domande e risposte in cui ha risposto a diverse domande e, tra le altre cose, ha accennato alla quinta avventura del Master Chief quando gli è stato chiesto di occasioni in cui era stato particolarmente difficile interpretare il personaggio:

"La cosa che mi viene in mente quando stavamo facendo Halo 5: Guardians."

Downes ha spiegato di aver ritenuto che 343 Industries non fosse ancora sulla strada giusta con il suo approccio di marketing e che stavano anche portando il personaggio in una direzione che non gli si adattava:

"Abbiamo anche fatto sessioni separate che sono diventate promo e trailer per promuovere Halo 5. E come molti di voi sanno, quelle storie, quei trailer ti hanno fatto credere una cosa, quando in realtà era un'altra cosa nel gioco vero e proprio.

E in un certo senso, ehm, lo sapevo mentre lo facevamo e sentivo che forse il capo veniva spinto in una direzione che non ritenevo particolarmente giusta. Quindi cercare di trovare questo, cercare di tenere il regista contento e allo stesso tempo essere fedele al personaggio è diventato un po' più difficile di quanto fossi abituato."

Sei d'accordo con Downes e hai reagito al fatto che Master Chief forse non è stato così convincente come di solito in questa avventura un po' controversa?