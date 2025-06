Dora l'esploratrice ottiene di nuovo il trattamento live-action nel prossimo film di Paramount+

Abbiamo visto Dora the Explorer essere trasformato in un film live-action in diverse occasioni in passato, con il più importante Dora and the Lost City of Gold guidato da Isabela Merced. Quest'estate, il famoso personaggio per bambini verrà trasformato in un altro film live-action, con un cast e una trama diversi da seguire.

Si chiama Dora and the Search for Sol Dorado, ed è un film in streaming che arriverà il Paramount+ già il 2 luglio. Il film presenta Samantha Lorraine nel ruolo principale della giovane esploratrice, con Gabriel Iglesias nei panni diBoots la scimmia, Jacob Rodriguez nei panni di Diego, Daniella Pineda nei panni di Camila e altri ancora.

Il film vedrà Dora e Diego, e una manciata di loro amici, viaggiare attraverso la giungla amazzonica alla ricerca di un potente tesoro, nel tentativo di tenerlo lontano dalle mani dei nemici.

Puoi vedere il trailer del film qui sotto per vedere se dovresti riunire la famiglia per guardarlo il 2 luglio.