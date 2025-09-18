Doritos si sta dirigendo a Hawkins per una nuova collaborazione con Stranger Things

HQ

Ci stiamo avvicinando alla grande conclusione per Stranger Things, poiché a novembre arriverà il primo lotto di episodi per la stagione 5, prima di essere seguito da altri episodi il 25 dicembre e poi dal gran finale il 31 dicembre.

Con questo in arrivo, Netflix e Doritos si stanno unendo per una serie di nuovi prodotti a tema attorno alla serie soprannaturale. Come per Bloody Disgusting, questo include gusti di patatine unici che combinano l'iconico sapore Cool Ranch con Stranger Pizza. C'è anche un secondo gusto di patatine che è per la riga Doritos Minis che si chiama Glow in the Dark Spicy Sweet Chilli.

Ma non è tutto, ci sono anche Stranger Things Doritos tuffi in natura, incluso un Black Garlic Dip, che i fan nel Regno Unito possono trovare su Tesco. Ha una consistenza appiccicosa e nera che ricorda in qualche modo il mondo morbido e inquietante del Upside Down.

Riuscirai a prendere qualche Doritos Stranger Things chicche per quando guardi la stagione 5 dello show?

