Dorothy è all'orizzonte nell'ultimo trailer di Wicked: For Good

Il primo capitolo della storia di Wicked si è rivelato un enorme successo per Universal, e alla fine è stato uno dei film di maggior incasso del 2024 e un grande successo sia tra i fan che tra i critici. Quindi dire che l'interesse è alto per il prossimo secondo e ultimo capitolo è probabilmente un po' un eufemismo.

Questo novembre, Wicked: For Good arriverà nei cinema e vedrà Cynthia Erivo tornare nei panni di Elphaba e Ariana Grande nei panni di Glinda. John M. Chu torna al posto del regista, alla guida di un cast che comprende anche volti noti come Jeff Goldblum, Michelle Yeoh e Jonathan Bailey.

Per quanto riguarda ciò che questo secondo capitolo esplorerà, fondamentalmente legherà il film a The Wizard of Oz, poiché vedremo anticipazioni di personaggi iconici come il Tin Man e il Cowardly Lion, e anche qui la grave notizia (in questo contesto, come la "Strega Malvagia", Elphaba è essenzialmente il bravo ragazzo...) che una certa ragazza del Kansas è caduta dal cielo.

La sinossi completa di Wicked: For Good spiega: Elphaba (Cynthia Erivo), ora demonizzata come la Strega Cattiva dell'Ovest, vive in esilio, nascosta nella foresta di Ozian mentre continua la sua lotta per la libertà degli Animali messi a tacere di Oz e cerca disperatamente di esporre la verità che sa sul Mago (Jeff Goldblum).

"Glinda, nel frattempo, è diventata il simbolo glamour della bontà per tutto Oz, vivendo nel palazzo della Città di Smeraldo e godendo dei vantaggi della fama e della popolarità. Sotto le istruzioni di Madame Morrible (il premio Oscar® Michelle Yeoh), Glinda viene schierata per servire da conforto effervescente a Oz, rassicurando le masse che tutto va bene sotto il dominio del Mago.

Mentre la celebrità di Glinda si espande e si prepara a sposare il principe Fiyero (vincitore del premio Olivier e candidato agli Emmy e ai SAG Jonathan Bailey) in uno spettacolare matrimonio di Oz, è perseguitata dalla sua separazione da Elphaba. Tenta di mediare una conciliazione tra Elphaba e il Mago, ma questi sforzi falliranno, allontanando Elphaba e Glinda. Le scosse di assestamento trasformeranno per sempre Boq (Ethan Slater, candidato al Tony) e Fiyero, e minacceranno la sicurezza della sorella di Elphaba, Nessarose (Marissa Bode), quando una ragazza del Kansas si schianterà contro tutte le loro vite.

Mentre una folla inferocita si solleva contro la Strega Malvagia, Glinda ed Elphaba dovranno unirsi un'ultima volta. Con la loro singolare amicizia che ora è il fulcro del loro futuro, avranno bisogno di vedersi veramente, con onestà ed empatia, se vogliono cambiare se stessi, e tutto Oz, per sempre.

Puoi vedere l'ultimo trailer del film qui sotto, il tutto prima della sua premiere il 21 novembre.