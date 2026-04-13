Se la guardi a livello macro, ci sono molte ragioni per apprezzare il Dosa Divas di Outerloop. Una storia emozionante su come ricostruire i legami familiari, una suite di cucina integrata nel gameplay attraverso una serie di mini-giochi, un'offerta di combattimento strategico a turni che richiede concentrazione e controllo ma che non risulta mai opprimente. Ci sono ottimi pilastri che sostengono questa avventura indie, non ultimo lo stile artistico che rende ulteriormente omaggio all'ispirazione sud-asiatica del progetto. Nonostante tutto ciò, Dosa Divas appare anche come il prodotto del proprio potenziale, poiché ciascuna di queste aree chiave e tipicamente promettenti manca del grado di finezza e profondità necessario per elevare il progetto più ampio al livello successivo. Dosa Divas è, semplicemente, un interessante gioco indie con grandi idee che forse non sono del tutto realizzate.

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La premessa del gioco è seguire due sorelle mentre tornano a casa dopo anni di assenza nel tentativo di riconnettersi con la famiglia e rimediare ai torti del passato. La sostanza narrativa al centro del gioco funziona e funge da solida base su cui costruire un'esperienza più ampia, con l'amore della famiglia per la cucina e il cibo che funge da colla che tiene tutto insieme. Viaggi in una manciata di luoghi distinti, aiuti alcuni locali, incontri un ex alleato e lavori per riparare un rapporto, il tutto mentre combatti contro avvocati e dirigenti anonimi impiegati dal principale antagonista della storia. Per farla breve, la terza sorella di questa famiglia più ampia, Lina, ha creato un impero alimentare privo di personalità che porta il cuore e l'anima alla cucina per concentrarsi invece sui margini di profitto. La sua espansione e la crescita aziendale hanno messo sotto pressione l'ambiente, e spetta a voi, la coppia di sorelle protagoniste Samara e Amani, distruggere questo impero del fast food e mostrare ancora una volta a Lina perché le persone dovrebbero vivere per mangiare, invece di limitarsi a mangiare per vivere.

Tutto questo dal punto di vista narrativo funziona efficacemente, anche se a volte è forse un po' esplicito. Come veicolo per far avanzare la storia funziona, anche se alcuni degli elementi più bizzarri, inclusi i mech da cucina divini, sono meno efficaci a causa della mancanza di finezza nella narrazione. Mi ritrovo a lodare la narrazione doppiata e il fatto che la storia non si protragga con inutili scherzi, ma avrebbe potuto beneficiare di una forma di narrazione più coinvolgente oltre a semplici pop-up di character art con una finestra di dialogo doppiata sotto, per esempio.

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Guardando il gameplay, è qui che la maggior parte delle grandi idee poco sviluppate entra in gioco, dato che Dosa Divas di solito non fa nulla di male, manca solo quell'idea eccezionale implementata in un modo che non puoi fare a meno di ammirare. Il combattimento utilizza un sistema strategico a turni in cui, a ogni turno, sia la tua squadra di tre squadre che i nemici fino a tre attaccano una volta. C'è un sistema di tipizzazione base, legato ai 'sapori' della meccanica di cucina, dove i nemici hanno una serie fissa di tipi e abbinando i tuoi attacchi dello stesso tipo, puoi 'riempire' un nemico e essenzialmente stordirlo per qualche turno. A completare il tutto questo c'è una meccanica di parata in stile Clair Obscur: Expedition 33, in cui puoi neutralizzare i colpi nemici sincronizzando i blocchi nel secondo giusto. Quindi, sulla carta, ci sono parecchie idee in gioco che sappiamo possano funzionare armoniosamente insieme, tuttavia in Dosa Divas, ognuna viene offerta forse nel loro stato più rudimentale. Ancora una volta, non è una cattiva scelta, significa semplicemente che le varie idee meccaniche mancano di forza e nessuna singola si distingue e impressiona. Finisci per seguire le cose per inerzia, senza mai pensare davvero a come affrontare ogni scenario di combattimento, sapendo che il gioco non ti punirà mai per una decisione sbagliata o un'azione fuori tempo.

Poi c'è il sistema di cottura. Si basa su un elemento di raccolta risorse, dove esplori i quattro piccoli livelli, afferri ingredienti trovati in luoghi designati o acquisti oggetti più esotici da un mercante e poi li usi per creare ricette definite. Cucinare è semplice come inserire gli ingredienti giusti in una ricetta, completare mini-giochi veloci in stile WarioWare di cui ce ne sono solo circa cinque, e poi usare il piatto per completare ordini (missioni secondarie) o come oggetti curativi in combattimento. Ancora una volta, da un punto di vista generale, tutto questo funziona, ma è anche implementato in modo così rudimentale e diretto che non lascia mai un'impressione né fa risaltare alcuna meccanica o scelta di design come elemento distintivo del gameplay.

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Per me, questa è tutta la storia di Dosa Divas. C'è un gioco qui con momenti di qualità rovinati da idee semplicemente incorporate. C'è un sistema di livellamento e miglioramento degli attributi che non deve necessariamente esserci, ci sono piccoli livelli da esplorare che offrono poco di interessante oltre alla storia principale, c'è un albero di abilità e progressione che sembra più un pensiero eccessivo che un elemento chiave di design... Hai capito il senso.

Per quanto riguarda una partita completa, Dosa Divas in realtà non lascia cadere la palla da nessuna parte. Tutte le caratteristiche che Outerloop ha incorporato funzionano come previsto e, sebbene ci siano un po' di irregolarità nei movimenti e nell'esplorazione, è un gioco generalmente ben costruito. Ma sembra anche che qui ci sarebbe stato molto di più, o meglio, un focus più ampio su alcune caratteristiche di design e l'eliminazione di altre per creare una visione creativa più raffinata. Così com'è, Dosa Divas è un gioco perfettamente accettabile, ma aveva il potenziale per essere molto di più.