Dosa Divas è tutto incentrato sulla lotta contro un malvagio impero di fast food

Lo sviluppatore Outerloop Games ha appena rivelato il suo prossimo progetto durante Day of the Devs. Conosciuto come Dosa Divas, questo gioco consiste nel combattere un malvagio impero di fast food e farlo utilizzando combattimenti a turni.

Il gioco è descritto come un "piccante gioco di ruolo narrativo a turni" e ruota attorno a due sorelle che si sono riconciliate dopo anni di lontananza nel tentativo di smantellare una catena di fast food e di riconnettere la comunità con le loro colorate tradizioni. Per farlo, ci viene promesso di fare platform attraverso vivaci villaggi, battaglie con scagnozzi aziendali, conversazioni emotive con i propri cari e persino la possibilità di sedersi per un delizioso pasto prima di separarsi.

In un modo un po' simile a Clair Obscur: Expedition 33, ci viene detto che Dosa Divas l'azione a turni ha anche un elemento di temporizzazione che vede i giocatori premere un pulsante di azione proprio mentre un attacco va a segno per amplificare il suo danno e rafforzare i blocchi contro gli attacchi. Per aggiungere a questo, Spirit Powers consente ai giocatori di specificare le loro build in uno dei cinque profili di sapore che agiscono efficacemente come elementi, permettendoti di sfruttare la debolezza di un nemico.

Il sistema di cucina e pasto è un modoDosa Divas per connettersi con i villaggi in cui si viaggia, in quanto è possibile foraggiare, pescare e barattare per raccogliere gli ingredienti utilizzati per preparare tutti i tipi di "pasti deliziosi e sostanziosi" che miglioreranno la tua reputazione con la gente del posto.

Se questo ha suscitato il tuo interesse, sarai felice di sapere che Dosa Divas è più vicino che più lontano, poiché il gioco dovrebbe arrivare su PC e console all'inizio del 2026.