Dota 2 introduce il crossover "massiccio" di Monster Hunter

HQ

In uno degli annunci crossover più sorprendenti, Valve ha rivelato che Dota 2 è stato rafforzato con chicche a tema Monster Hunter dalla famosa serie di giochi di ruolo d'azione di Capcom. Come presentato in un post sul blog, ci viene detto che i due giganti del gioco si stanno scontrando per un evento "massiccio" che porterà "nuovi set, nuovi animali domestici, un nuovo sistema di caccia e crafting in-game e, naturalmente, mostri".

In totale, ci saranno sei Monster Hunter set da collezionare, ognuno dei quali porta un classico Monster Hunter set di armatura nel mondo Dota e ognuno dei quali ha tre versioni alternative creabili. Ci è stato detto che il set base sarà disponibile per tutti i giocatori Dota 2 da guadagnare gratuitamente utilizzando i materiali raccolti per creare le varie parti, e da quel momento in poi potrete espanderli ulteriormente con elementi a pagamento.

A questi set si aggiungeranno un corriere Palico con costumi creabili, un animale domestico Poogie con abiti creabili, un pacchetto musicale a tema e una collezione spray stagionale, la maggior parte dei quali è disponibile tramite il premium Expedition Pack.

Tutti questi elementi rimarranno accessibili in Dota 2 per i prossimi tre mesi, quindi assicurati di accedere e superare le sfide se vuoi aggiungere un tocco Monster Hunter alla tua esperienza Dota.