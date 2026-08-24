Double Fine annuncia game jam e campagna Kickstarter per permettere ai fan di votare per il loro prossimo progetto

HQ

Quando è diventato chiaro che Xbox si sarebbe impegnata in una grande ristrutturazione, non ci è voluto molto prima che si confermasse che uno dei tanti sviluppatori interessati fosse Double Fine. Il talentuoso team, noto per progetti indie e amati platformer, si trovava in circostanze disperate, fortunatamente aggirate quando lo studio decise di separarsi da Microsoft e riconquistare la propria indipendenza. Tuttavia, ciò ebbe un costo, poiché Double Fine dovette presto licenziare oltre 20 membri dello staff come parte della transizione.

Ma cosa aspetta Double Fine? Ora abbiamo un'idea molto chiara, dato che lo sviluppatore indie ha rivelato che presto ospiterà un game jam dove i fan potranno votare su quale progetto lo studio si impegna e realizzerà il prossimo.

Questo è conosciuto come Amnesia Fortnight 2026, e vedrà i talentuosi sviluppatori dello studio proporre e mostrare idee concettuali iniziali per i progetti, che i fan potranno poi manifestare il loro interesse nella speranza che il gioco venga realizzato. Il progetto selezionato sarà trasformato in "un vero (piccolo) gioco", che sarà sviluppato grazie al sostegno dei sostenitori di Kickstarter, che cercheranno anche di finanziare un altro documentario realizzato da Double Fine e 2 Player Productions per catturare tutta la gloria del game jam.

Tutto questo inizierà dal 31 agosto e si prevede che si svolga anche per la maggior parte di settembre. La game jam, come suggerisce il nome, durerà due settimane.