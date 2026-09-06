Double Fine annuncia il caotic Thank You Bus Driver per PC

Double Fine non fa più parte di Xbox Game Studios e ha appena rilasciato l'eccellente Keeper su PlayStation 5 completamente dal nulla. Ora, lo studio ha annunciato il "gioco di guida di autobus caotici" Thank You Bus Driver per PC, ma non c'è ancora una data di uscita.

In Thank You Bus Driver, assumi il ruolo dell'autista dell'autobus della città, cercando semplicemente di superare la giornata con "il minimo possibile infrangere le regole".

"Il tuo autobus, le tue regole! Chi se ne importa se cambiano ogni singolo giorno? E che il deposito continua ad aggiungere nuove regole? E che alcune di queste regole non vedono l'ora di essere infrante? Non importa! Dai uno schiaffo a uno di quei fastidiosi trasgressori per ricordare chi controlla la strada. E se sono recidivi? Revoca i loro privilegi sull'autobus, dalla porta sul retro."

Dovrai tenere sotto controllo i passeggeri indisciplinati mentre ti dirige verso la prossima fermata, evitando pedoni e traffico in arrivo, e naturalmente devi anche arrivare puntuale!

Thank You Bus Driver appare completamente folle e perfettamente in linea con lo stile di Double Fine. Il gioco è stato annunciato per PC e sarà pubblicato su Steam, GOG, Humble Store e itch.io, anche se non c'è ancora una data di uscita.

Guarda qui sotto il primo trailer caotico.