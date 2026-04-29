Double Fine anticipa un remake di Psychonauts, più di 20 anni dopo la sua uscita

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Sta arrivando un remake Psychonauts ? Solo un giorno fa avremmo detto di no, ma ora sembra che Double Fine abbia anticipato una riedizione del suo classico platform d'avventura del 2005, completo di visual fresche più simili al sequel del 2021.

Rispondo a un fan su Twitter/X, che ha detto che chiedeva un remake di Psychonauts con la grafica del secondo gioco. La richiesta è nata dalla consapevolezza che Psychonauts 3 probabilmente non uscirà presto. All'improvviso, Double Fine rispose con quanto segue:

"Giorno 1 in cui riconosciamo che siamo d'accordo - sarebbe davvero fantastico, e ci piacerebbe farlo... un giorno.... "

Ovviamente, questo non conferma che avremo un remake, solo che Double Fine sarebbe entusiasta di farlo, con molte ellissi per rendere il tease ancora più vago. Quell'aspetto "un giorno" della risposta potrebbe significare che si tratta di un progetto molto più avanti, o sorprendentemente vicino. L'interesse per un remake è chiaro, almeno, e anche se Psychonauts non è il franchise più grande in circolazione, nei commenti sotto il post di Double Fine ci sono molti fan che affermano che ricomprerebbero il gioco non appena fosse rilanciato.

Al momento, il focus di Double Fine è su Kiln, il gioco di festa strano e unico in cui crei la tua ceramica per distruggere il vaso, la brocca, il vaso o qualunque cosa abbia creato qualcun altro. Dopodiché dovremo vedere cosa succederà dopo.