Double Fine promette di rendere Brutal Legend 2 se il suo Kickstarter raggiungerà i 100 milioni di dollari

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Relativamente recentemente, lo sviluppatore Double Fine ha annunciato l'intenzione di lanciare una campagna Kickstarter come parte di un recente game jam per determinare quale progetto intenderà realizzare in futuro. Questo Kickstarter è stato poi pubblicato, il che significa che conosciamo le ricompense e persino gli obiettivi aggiuntivi offerti, con quest'ultimo particolarmente interessante.

L'obiettivo della campagna resta semplicemente quello di finanziare il tempo di sviluppo necessario per correggere bug e mettere a punto il prototipo di game jam selezionato dalla community, mentre l'obiettivo principale (e lo è) vedrà la realizzazione di un tanto atteso sequel.

Double Fine promette che se la campagna raggiungerà un massimo di 100 milioni di dollari, renderà ufficiale Brutal Legend 2, con lo sviluppatore che aggiunge "sì, davvero."

La grande sfida sarà raggiungere questa cifra astronomica, dato che il Kickstarter rimarrà attivo fino al 30 settembre. Certo, ha quasi già superato il suo obiettivo di base, essendo al limite di £296.238, con questa cifra probabilmente superata nelle prossime ore. La domanda sarà quindi se riuscirà a trovare circa 99,5 milioni di dollari per realizzare Brutal Legend 2...