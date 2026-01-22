Double Fine rivela Kiln su Xbox Developer Direct

Qualcuno ha mai visto Tim Schafer che ha sbattuto un bottino sul proprio bingo card per il Developer Direct di oggi? Nemmeno io. Ci aspettavamo un quarto gioco dalla puntata di stasera, e lo sviluppatore di Psychonauts ha mostrato un gioco da festa adeguatamente fantasioso chiamato Kiln.

In Kiln, crei il tuo capolavoro di ceramica. Modellerai l'argilla, la decorerai come preferisci, e il gioco ti darà le tue statistiche e meccaniche basate sulla tua creazione. Ci sono grandi vasi che sono forti bruiser, e brocche più sottili che ti danno uno stile di gioco un po' completo.

Kiln è stato disegnato tra poco tempo, ma il gioco è quasi pronto per il lancio, arriverà questa primavera. Guarda il trailer qui sotto: