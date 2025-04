Doug Bowser dice di "rimanere sintonizzati" per un futuro Mario 3D su Nintendo Switch 2

HQ

Nintendo Switch 2 non presenterà una nuova avventura 3D di Mario come titolo di lancio della console, ma toccherà al suo amico DK riempire lo spazio platform per giocatore singolo con Donkey Kong Bananza il 17 luglio. Ma questo non significa che la mascotte ufficiale di Nintendo e l'icona più riconoscibile al mondo dell'industria dei videogiochi stia pensando alla pensione a 40 anni, se Doug Bowser, presidente di Nintendo of America, è qualcosa su cui basarsi, secondo la CNN.

Bowser afferma che Nintendo ha una vasta gamma di proprietà intellettuali che verranno progressivamente aggiunte al catalogo della prossima console, e quando gli è stato chiesto se vedremo presto un nuovo Mario 3D, in particolare se si tratterà di un Odyssey 2, la risposta è stata "stay tuned".

"Restate sintonizzati. Sai, abbiamo un lungo, lungo catalogo e una lunga lista di (proprietà intellettuali) che sono sicuro arriveranno sulla piattaforma".

Quindi sembra logico pensare che vedremo un nuovo capitolo principale di Mario su Switch 2. EAD Tokyo, che ha sviluppato Super Mario Odyssey, non ha confermato alcuno sviluppo negli ultimi otto anni, anche se ci sono innumerevoli voci che confermano che il suo nome apparirà nei titoli di coda di Bananza. Sembra ragionevole supporre che una volta completato lo sviluppo del nuovo Donkey Kong, la squadra sia tornata nel Regno dei Funghi per prepararsi al ritorno della sua stella.

Quando pensi che vedremo il prossimo gioco di Mario in 3D?