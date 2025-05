Doug Bradley torna nel mondo dell'orrore in Thorns

Le porte dell'inferno sono spalancate in Thorns, un nuovo film horror descritto dal suo regista come un omaggio ai film di mostri degli anni '80, ricco di effetti pratici e secchiate di sangue. Interpretato nientemeno che da Doug Bradley, forse meglio conosciuto per il suo ruolo di Pinhead in Hellraiser, interpreta un misterioso vescovo ossessionato dalle profezie bibliche, che viene catapultato in un incubo apocalittico dopo che un segnale radio dallo spazio apre le porte dell'inferno.

Thorns sarà presentato in vari festival cinematografici durante tutto l'anno e dovrebbe arrivare nei cinema e in streaming giusto in tempo per Halloween. Dai un'occhiata al suggestivo trailer qui sotto.

Thorns suona come qualcosa che ti piacerebbe?