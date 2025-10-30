Doug Liman dichiarerà guerra ad Amazon MGM Studios per i progetti che si scontrano Road House

HQ

Quando il remake di Road House è stato presentato in anteprima di recente, non ci è voluto molto perché diventasse un enorme successo tra i fan di tutto il mondo, tanto che Amazon MGM Studios ha rapidamente dato il via libera a un sequel. Tuttavia, quel film non presenterà lo stesso talento dietro le quinte, poiché il regista Doug Liman ha lasciato il progetto e ha aperto la strada a Ilya Naishuler per subentrare.

Il motivo per cui questa situazione si è presentata sembra essere dovuto al fatto che Amazon ha cambiato i piani per il film e lo ha spogliato della sua uscita nelle sale per favorire invece un debutto diretto il Prime Video. Si è rivelato un grande successo per lo streamer, ma ciò è avvenuto a scapito del compenso di Liman, poiché il suo accordo con Amazon MGM Studios presumibilmente includeva incentivi basati sulle prestazioni al botteghino.

Le cose sono andate male tra il regista e il gigante della produzione, e ora Liman è pronto a fare la guerra realizzandoRoad House il suo progetto basato sul sequel scritto dallo scrittore originale R. Lance Hill degli anni '90, secondo Deadline. C'è un sacco di chiacchiere legali in gioco qui a che fare con la legge sul copyright, ma in realtà l'argomento è che Hill ha ancora i diritti sulle sceneggiature Road House, il che significa che Amazon può lavorare attivamente sul suo sequel in studio a causa dei recenti acquisti dei diritti, mentre Liman e Hill possono lavorare sul loro sequel indipendente che è considerato un "progetto approvato dall'autore".

Quindi nel prossimo futuro possiamo aspettarci un paio di Road House sforzi per fare il loro arrivo, anche se non è chiaro come funzionerà narrativamente poiché lo sforzo di Amazon utilizza Gyllenhaal come protagonista UFC in pensione, mentre Liman/Hill avranno bisogno di trovare qualcun altro poiché il compianto Patrick Swayze non è ovviamente di nuovo un'opzione.