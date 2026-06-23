Douze Dixiémes, lo studio dietro Mio: Memories in Orbit, è stato chiuso

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Douze Dixiémes, lo studio dietro il metroidvania Mio: Memories in Orbit, ha chiuso. Il gioco è uscito a gennaio di quest'anno e ha ricevuto un'accoglienza critica molto positiva. Al momento su Steam ha più di 3.448 recensioni.

Come riportato dal canale francese Le Figaro, lo studio non è più operativo. Fa parte di un più ampio panico tra gli sviluppatori francesi e l'industria videoludica in generale, poiché sembra che l'ombra di licenziamenti di massa sia di nuovo incombente. Non avevamo molte notizie dai Douze Dixiémes da un bel po' di tempo. L'ultimo aggiornamento per Mio: Memories in Orbit è arrivato a marzo, quindi è probabile che ci fosse molto materiale dietro le quinte a cui non avevamo accesso.

Uno studio più piccolo, ma con talenti e talento, la chiusura di Douze Dixiémes significa che ogni speranza di un DLC di Mio o di un sequel probabilmente svanirà per chi lo desidera. Come sempre, speriamo solo che chi è colpito da questa chiusura dello studio riesca a trovare il proprio equilibrio prima possibile.