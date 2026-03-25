Dove andrà Mohamed Salah dopo aver concluso l'era del Liverpool?

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Mohamed Salah lascerà il Liverpool a giugno, concludendo nove anni in cui ha vinto più titoli, inclusi due titoli di campionato e una Champions League, lasciando un'eredità che durerà di gran lunga più della sua deludente stagione finale. Negli ultimi 12 ore sono stati resi omaggi ovunque nei media britannici, ma ora si apre un'altra domanda: dove andrà Mo Salah dopo?

Salah era sotto contratto con il Liverpool fino al 2027, ma in una mossa insolita il club ha deciso di lasciarlo andare gratuitamente. Non riceveranno alcun risarcimento per averlo perso, il che dà a Salah e ai suoi agenti maggiore libertà di scelta su dove andare dopo. E si è ampiamente riportato che l'Arabia Saudita vuole il giocatore (probabilmente il miglior giocatore arabo di tutti i tempi), che potrebbe diventare la grande stella della Saudi Pro League nei prossimi anni, durando più a lungo di Cristiano Ronaldo, che ha 41 anni e sarà scadente nel 2027.

Nel 2023, Al Ittihad ha fatto un'offerta verbale per 150 milioni di sterline, ma il Liverpool ha rifiutato. Ora, Al Ittihad potrebbe averlo gratuitamente, ma dato il grande status di Salah e il fatto che potrebbe ancora essere attivo per qualche anno, SkySports riporta che sarà il Public Investment Fund (PIF), un fondo sovrano che possiede i quattro grandi club del paese (Al Ittihad, Al Nassr, Al Hilal e Al Ahli) a prendere la decisione.

Tuttavia, Salah potrebbe ancora giocare nelle grandi leghe, persino restare in Premier League o tornare ai suoi ex club in Italia, Roma e Fiorentina. Dove pensi che giocherà Mohamed Salah dopo?