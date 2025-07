Dov'è finito l'hype per Ghost of Yotei ? Ne parliamo nell'ultimo episodio di The Gamereactor Show

HQ

È tempo di un nuovo episodio di The Gamereactor Show. Questa volta, rivolgiamo la nostra attenzione al gioco di ruolo successivo di Sucker Punch, Ghost of Yotei, che arriverà questo ottobre, anche se non sembra così. Diciamo questo perché sembra che l'interesse per il gioco sia piuttosto minimo al momento, in parte a causa dell'insolita campagna pubblicitaria associata al progetto che a volte sembra quasi spazzarlo sotto il tappeto. È per questo motivo che io e Alex ci chiediamo dov'è finito l'hype per il gioco nell'ultimo episodio dello show.

Ma non è tutto, discutiamo anche di Superman e di cosa ci aspettiamo dal film DC Universe durante la sua corsa nelle sale. Parliamo del fatto che il film sarà in grado di essere all'altezza delle sue enormi aspettative e di come creerà un precedente anche per il futuro del DCU.

Con tutto questo e molto altro in programma, assicurati di dare un'occhiata al 60° episodio di The Gamereactor Show qui sotto o sul tuo fornitore di podcast preferito, che si tratti di Apple Podcasts, Spotify, Amazon Music/Audible o Spreaker.