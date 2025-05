Dove giocherà Kevin de Bruyne la prossima stagione?

HQ

Kevin De Bruyne ha ricevuto una standing ovation nella sua ultima partita con il Manchester City. Il 33enne centrocampista belga, che ha giocato per un decennio all'Etihad, guidando l'era di maggior successo del club con sei titoli di Premier League, due FA Cup e una Champions League, tra molti altri trofei, ha ricevuto un tributo non solo come uno dei migliori giocatori del Manchester City, ma anche come uno dei migliori giocatori della Premier League di tutti i tempi.

Perché si dava per scontato che avrebbe lasciato la Premier League e non avrebbe "tradito" il Manchester City e Pep Guardiola, che è arrivato al club quasi contemporaneamente a lui. Il club sta persino costruendo una statua in suo onore accanto allo stadio...

Kevin de Bruyne sembra più vicino al Napoli, ma non c'è ancora stato nessun accordo...

Le voci di un trasferimento al Napoli, recente vincitore della Serie A, sono aumentate negli ultimi giorni. Tuttavia, The Independent ha pubblicato mercoledì che Kevin de Bruyne non aveva ancora deciso dove sarebbe andato, poiché aveva ricevuto molte offerte. Uno di quelli che lo ha fatto fermare e pensarci bene... era il Liverpool, uno dei più grandi rivali del Manchester City.

Tuttavia, le trattative tra de Bruyne e il Napoli sono ancora in corso. Le ultime notizie sull'accordo arrivano da Fabrizio Romano, che venerdì ha dichiarato che il Napoli "si sente decisamente più vicino" a concludere l'accordo con il centrocampista.