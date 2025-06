Dove giocherà Luka Modrić l'anno prossimo? Questo è il primo candidato, ma il giocatore "non ha fretta"

HQ

Luka Modrić ha solo un mucchio di partite di calcio da giocare con la maglia bianca del Real Madrid: almeno tre, la fase a gironi della Coppa del Mondo per club FIFA a giugno e, nel migliore dei casi, sette se raggiungeranno la finale il 13 luglio. Poi, il 9 settembre, compirà 40 anni.

La maggior parte dei calciatori a quell'età si è già ritirata, ma Modric sta pensando di resistere ancora un po', un'altra (e probabilmente l'ultima stagione) in modo da potersi ritirare ai Mondiali del 2026. Ma ha bisogno di un club, e ora è un free agent: qualunque squadra lo assuma, saprà che non durerà a lungo... Ma offrirà la sua esperienza alla squadra, così come l'orgoglio di avere una leggenda del calcio.

Nulla è stato ancora annunciato né deciso, ma La Gazzeta dello Sport è il primo organo a offrire qualche indizio sul futuro del croato: potrebbe finire al Milan. Modric appare sulla copertina del giornale italiano, mostrando una foto di Modric da bambino che indossa una maglia del Milan.

Questa informazione è supportata da Fabrizio Romano, aggiungendo che il nuovo direttore del Milan, Igli Tare, "sogna" di portare Modrić al club, ma il giocatore ha ricevuto diverse offerte e non ha fretta di scegliere il suo prossimo club.

Sebbene il Milan sia uno dei club più prestigiosi d'Europa, la sua ultima stagione è stata un disastro e non giocherà in nessuna competizione europea, il che potrebbe non essere particolarmente eccitante per Modric, o per i suoi tifosi che sperano di vederlo affrontare altri club europei... forse anche incrociando di nuovo la strada con il Real Madrid.